EMU Men's Basketball vs. Sun Belt Conference Opponent (TBD)

Eastern Michigan University men's basketball hosts Sun Belt Conference Opponent (TBD) at the George Gervin GameAbove Center in Ypsilanti. MAC-SBC Challenge - visiting Sun Belt opponent announced in January. Tickets start at $8. EMU students receive free admission through the Flight Crew and Boarding Pass program. Buy tickets at https://emueagles.com/tickets or call the EMU Ticket Office at 734-487-3669.