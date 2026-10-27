EMU Women's Basketball vs. Ohio
EMU Women's Basketball vs. Ohio
Eastern Michigan University women's basketball hosts Ohio at the George Gervin GameAbove Center in Ypsilanti. Doubleheader with EMU Men's Basketball at 3:30 PM - Mental Health Awareness Day and Welcome Back Bash. Tickets start at $8. EMU students receive free admission through the Flight Crew and Boarding Pass program. Buy tickets at https://emueagles.com/tickets or call the EMU Ticket Office at 734-487-3669.
George Gervin GameAbove Center
From $8
01:00 PM - 03:30 PM on Sat, 9 Jan 2027
Event Supported By
Eastern Michigan University Athletics
734-487-3669
George Gervin GameAbove Center
799 N. Hewitt RoadYpsilanti, Michigan 48197
734-487-3669