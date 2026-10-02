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Madcat's CARMa Quartet

Madcat's CARMa Quartet

Sunday October 11, 2026 2:00 PM
Madcat's CARMa Quartet
Second Sunday Concert Series
Northeast Michigan Art Center
3233 Grove Street Road
Standish, MI
https://carmaquartet.com/shows

https://nemiac.org/nemiac-sunday-concerts/
https://nemiac.org/

Adults $9
Seniors $8
Students $5
Children 5-12 $3

Join us on Saturday, October 11 at 2:00 PM for an unforgettable afternoon of eclectic traditional and improvisational music blending blues, folk, jazz, rock, and world music.
Featuring two Grammy Award-winning musicians:
Peter Madcat Ruth – internationally acclaimed harmonica virtuoso
John Churchville – Grammy Award-winning tabla player
The CARMa Quartet includes:
C – John Churchville (tabla)
A – Brennan Andes (bass)
R – Dan Ripke (guitar & vocals)
Ma – Peter Madcat Ruth (harmonica, ukulele, jaw harp, kalimba & vocals)

Northeast Michigan Art Center
$3-$9
02:00 PM - 04:00 PM on Sun, 11 Oct 2026

Event Supported By

Northeast Michigan Art Center
(989) 846-9331
gschmidtnemac@att.net
https://nemiac.org/

Artist Group Info

Madcat's CARMa Quartet
ripkestudio@gmail.com
https://carmaquartet.com/
Northeast Michigan Art Center
3233 Grove Street Road
Standish, Michigan 48658
(989) 846-9331
gschmidtnemac@att.net
https://nemiac.org/nemiac-sunday-concerts/