Sunday October 11, 2026 2:00 PM

Madcat's CARMa Quartet

Second Sunday Concert Series

Northeast Michigan Art Center

3233 Grove Street Road

Standish, MI

https://carmaquartet.com/shows

https://nemiac.org/nemiac-sunday-concerts/

https://nemiac.org/

Adults $9

Seniors $8

Students $5

Children 5-12 $3

Join us on Saturday, October 11 at 2:00 PM for an unforgettable afternoon of eclectic traditional and improvisational music blending blues, folk, jazz, rock, and world music.

Featuring two Grammy Award-winning musicians:

Peter Madcat Ruth – internationally acclaimed harmonica virtuoso

John Churchville – Grammy Award-winning tabla player

The CARMa Quartet includes:

C – John Churchville (tabla)

A – Brennan Andes (bass)

R – Dan Ripke (guitar & vocals)

Ma – Peter Madcat Ruth (harmonica, ukulele, jaw harp, kalimba & vocals)

