Madcat's CARMa Quartet
Madcat's CARMa Quartet
Sunday October 11, 2026 2:00 PM
Madcat's CARMa Quartet
Second Sunday Concert Series
Northeast Michigan Art Center
3233 Grove Street Road
Standish, MI
https://carmaquartet.com/shows
https://nemiac.org/nemiac-sunday-concerts/
https://nemiac.org/
Adults $9
Seniors $8
Students $5
Children 5-12 $3
Join us on Saturday, October 11 at 2:00 PM for an unforgettable afternoon of eclectic traditional and improvisational music blending blues, folk, jazz, rock, and world music.
Featuring two Grammy Award-winning musicians:
Peter Madcat Ruth – internationally acclaimed harmonica virtuoso
John Churchville – Grammy Award-winning tabla player
The CARMa Quartet includes:
C – John Churchville (tabla)
A – Brennan Andes (bass)
R – Dan Ripke (guitar & vocals)
Ma – Peter Madcat Ruth (harmonica, ukulele, jaw harp, kalimba & vocals)