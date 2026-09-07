© 2026 MICHIGAN PUBLIC
91.7 Ann Arbor/Detroit 104.1 Grand Rapids 91.3 Port Huron 89.7 Lansing 91.1 Flint
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

4th Annual Holiday Sip and Shop Craft and Vendor Show

4th Annual Holiday Sip and Shop Craft and Vendor Show

4th Annual Holiday Sip and Shop Craft and Vendor Show. Sunday, November 15, 2026 at Monaghan's Banquet Center (KofC) 19801 Farmington Rd, Livonia 10-3. Food truck/Cash bar/Raffles. Kelly 5867700081 $2 adm

Monaghan Banquet Center
$2 to $2 children free
10:00 AM - 03:00 PM on Sun, 15 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Kelly Hannigan
5867700081
sipandshopmi@gmail.com
Monaghan Banquet Center
19801 Farmington Road
Livonia, Michigan 48152