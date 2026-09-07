4th Annual Holiday Sip and Shop Craft and Vendor Show
4th Annual Holiday Sip and Shop Craft and Vendor Show
4th Annual Holiday Sip and Shop Craft and Vendor Show. Sunday, November 15, 2026 at Monaghan's Banquet Center (KofC) 19801 Farmington Rd, Livonia 10-3. Food truck/Cash bar/Raffles. Kelly 5867700081 $2 adm
Monaghan Banquet Center
$2 to $2 children free
10:00 AM - 03:00 PM on Sun, 15 Nov 2026
Event Supported By
Kelly Hannigan
5867700081
sipandshopmi@gmail.com
Monaghan Banquet Center
19801 Farmington RoadLivonia, Michigan 48152