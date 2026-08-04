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Jalisco Social - Don Julio Dinner

Jalisco Social - Don Julio Dinner

Join us for the next installment of our School Spirit Dinner Series featuring Jalisco Social. A five-course tequila pairing dinner featuring Don Julio on Thursday, August 20th.

Tickets are $100 per person and can be reserved by contacting Langston.Whitaker@hilton.com or Daniel.Arroyo@hilton.com.

The Graduate
$100
06:00 PM - 08:00 PM on Thu, 20 Aug 2026

Event Supported By

Graduate by Hilton East Lansing
517-348-0900
LANGE_GM@hilton.com
https://www.hilton.com/en/hotels/langegu-graduate-east-lansing/

Artist Group Info

danielle.lasday@schultehospitality.com
The Graduate
133 Evergreen Ave
East Lansing, Michigan 48823