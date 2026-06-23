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Kimball Camp's 2026 Golf Outing Fundraiser

Kimball Camp's 2026 Golf Outing Fundraiser

Join Kimball Camp Outdoor Center's 2026 Golf Outing on Saturday, August 22 at Quincy Golf Course! Enjoy an 18-hole, 4-person scramble with cart rental, breakfast, lunch, on-course games, raffles, and prizes. Check-in at 7 AM, tee-off at 8 AM. $90 per golfer or $360 per team. Support camp while having a great day on the course!

Quincy Golf Course
90
07:00 AM - 01:00 PM on Sat, 22 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Kimball Camp Outdoor Center
517-283-2168
office@kimballcamp.com
www.kimballcamp.com
Quincy Golf Course
955 Miller Dr
Quincy, Michigan 49082
517-283-2168
office@kimballcamp.com
www.kimballcamp.com