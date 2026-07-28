Lansing Queer Almanac
Lansing Queer Almanac
Join us for Lansing Queer Almanac, a grassroots zine project preserving LGBTQIA+ stories, struggles, joy, and history across Lansing and Mid-Michigan.
Saturday, August 15, 2026
11:00 AM
Everybody Reads
2019 East Michigan Avenue, Lansing
For more information, contact Frank Vaca at Vacaafrank@gmail.com.
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Everybody Reads
11:00 AM - 12:00 PM on Sat, 15 Aug 2026
Everybody Reads
2019 east Michigan aveLansing, Michigan 48933