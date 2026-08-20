Michigan Fest
Michigan Fest
Personal details
Married
Female
Details
Links
preachitlisa.com · podbean.com
Contact info
PreachItLisa · TheLisaHanson · preachitlisa
preachitlisa@gmail.com
Preachitlisa
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Featured Section
Preach it Lisa
Ev. Lisa Hanson
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Preachitlisa
Published by
Lisa Church
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‼️ ATTENTION MICHIGAN‼️-
Taylor, Dearborn and surrounding areas
Don't miss this awesome event 3 NIGHTS ONLY
👩🎤You are invited to Join us
October 9-11
SHERIDAN OPEN AIR PAVILLION
Heritage park 12111 Pardee Road Taylor Michigan 48480
Gates open @5PM Friday, Saturday, Sunday
This will be a fun family friendly event
Prizes! Bill Pays, Giveaways and more!
RSVP HERE https://www.eventbrite.com/.../free-michigan-fest...
🥰FREE TO ATTEND! there will be 👉MONEY TWARDS BILL PAYS gas cards, prizes for your kids, MUSIC and an inspiring message.
MUST RSVP TO ENTER TO WIN PRIZES
IT'S FREE CLICK HERE TO REGISTER - https://www.eventbrite.com/.../free-michigan-fest...
Hosted by Hanson Ministries Intl. We are a ministry wanting to give back to the community
Disclaimer: There is a budget and system in place for prizes.
SEE the video in the comments and register today
Also Text Michigan to 931-600-5511 See less