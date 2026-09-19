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AAPEX2026 Ann Arbor Stamp Show

AAPEX2026 Ann Arbor Stamp Show

Michigan's largest annual stamp show features 23 dealers from thirteen states with US and foreign stamps, covers, and collector supplies. Youth area with free stamps for beginners, exhibits, POSTCROSSING Meet-Up Saturday 11-2, food sales, USPS and UN Postal Administration with current issues. Sign-in and name tags required.

Morris Lawrence Building, Washtenaw Community College
10:00 AM - 05:00 PM on Fri, 6 Nov 2026

Event Supported By

Ann Arbor Stamp Club
(734) 761-5859
arbor@provide.net
www.annarborstampclub.org
Morris Lawrence Building, Washtenaw Community College
4800 E. Huron River Drive
Ann Arbor, Michigan 48104