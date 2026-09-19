AAPEX2026 Ann Arbor Stamp Show
AAPEX2026 Ann Arbor Stamp Show
Michigan's largest annual stamp show features 23 dealers from thirteen states with US and foreign stamps, covers, and collector supplies. Youth area with free stamps for beginners, exhibits, POSTCROSSING Meet-Up Saturday 11-2, food sales, USPS and UN Postal Administration with current issues. Sign-in and name tags required.
Morris Lawrence Building, Washtenaw Community College
10:00 AM - 05:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Event Supported By
Ann Arbor Stamp Club
(734) 761-5859
arbor@provide.net
Morris Lawrence Building, Washtenaw Community College
4800 E. Huron River DriveAnn Arbor, Michigan 48104