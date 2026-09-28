© 2026 MICHIGAN PUBLIC
91.7 Ann Arbor/Detroit 104.1 Grand Rapids 91.3 Port Huron 89.7 Lansing 91.1 Flint
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Americana Revue Quartet

Americana Revue Quartet

The Americana Revue Quartet is heading north to Blackrocks Brewery in Marquette for one special night of music, friends, and musical mischief.
Friday, October 16 7PM
ONE NIGHT ONLY
https://ripkestudio.com/shows
shout@blackrocksbrewery.com
Mellow microbrewery with a taproom offering craft beer, live music, outdoor seating & more.
424 N 3rd St, Marquette, MI 49855
(906) 273-1333
https://www.blackrocksbrewery.com/
https://ripkestudio.com/shows

Black Rocks Brewery
07:00 PM - 10:00 PM on Fri, 16 Oct 2026

Event Supported By

Black Rocks Brewery
(906) 273-1333
shout@blackrocksbrewery.com
https://www.blackrocksbrewery.com/

Artist Group Info

Dan Ripke
ripkestudio@gmail.com
https://ripkestudio.com/americana-revue
Black Rocks Brewery
424 N 3rd St
Marquette, Michigan 49855
(906) 273-1333
shout@blackrocksbrewery.com
https://www.blackrocksbrewery.com/