Americana Revue Quartet
Americana Revue Quartet
The Americana Revue Quartet is heading north to Blackrocks Brewery in Marquette for one special night of music, friends, and musical mischief.
Friday, October 16 7PM
ONE NIGHT ONLY
https://ripkestudio.com/shows
shout@blackrocksbrewery.com
Mellow microbrewery with a taproom offering craft beer, live music, outdoor seating & more.
424 N 3rd St, Marquette, MI 49855
(906) 273-1333
https://www.blackrocksbrewery.com/
https://ripkestudio.com/shows
Black Rocks Brewery
07:00 PM - 10:00 PM on Fri, 16 Oct 2026
Event Supported By
Black Rocks Brewery
(906) 273-1333
shout@blackrocksbrewery.com
Artist Group Info
Dan Ripke
ripkestudio@gmail.com
Black Rocks Brewery
424 N 3rd StMarquette, Michigan 49855
(906) 273-1333
shout@blackrocksbrewery.com