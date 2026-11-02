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Umoja Fine Arts 30th Anniversary Celebration

Umoja Fine Arts 30th Anniversary Celebration

Umoja Fine Arts 30th Anniversary Celebration

Join family-owned Umoja Fine Arts as it celebrates 30 years of elevating Black art, culture, and a vision for generational wealth.

Dates & Times:
Friday, Nov. 20, 2026: 5:00 PM – 9:00 PM
Saturday, Nov. 21, 2026: 1:00 PM – 6:00 PM
Location: Crossroads Building, 16250 Northland Drive, Suite 102, Southfield, MI 48075

Event Highlights:

Featured Artworks: Explore works by acclaimed and local artists including David Haygood Jr., Annie Lee, Paul Goodnight, Larry Poncho Brown, Marcel Stewart, Rosemary Summers, Dr. Thomas Lockhart, Marcus Glenn, Shirley Woodson Reid, Charly Palmer, Della Wells, Jerry Lynn, and Abe Ilo.

Saturday Program:

Artist talk by Marcel Stewart at 3:00 PM on contemporary abstract art.

Artist talk by Rosemary Summers at 3:45 PM on figurative surrealism art.

Book signings and copies available for purchase by Dr. Thomas Lockhart.

Community Recognition: Longtime partners, artists, and supporters will receive commemorative anniversary pins.

Admission: Free admission and free parking.

For more information, visit umojafinearts.com or call 248-773-9008.

Crossroads Building
01:00 PM - 06:00 PM on Fri, 20 Nov 2026

Event Supported By

Umoja Fine Arts
(248) 773-9008
info@umojafinearts.com
https://umojafinearts.com/
Crossroads Building
16250 Northland Drive
Southfield , 48075
(248) 773-9008
https://umojafinearts.com/