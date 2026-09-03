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2027 Lansing Home & Garden Show

2027 Lansing Home & Garden Show

Everything for Your Home & Garden – All in One Place!

Mid Michigan’s largest Home & Garden show has beautiful feature gardens, 3 free seminar stages and hundreds of local businesses featuring every product and service you’ll ever need, all under one roof. This is the show to attend!

MSU Farm Bureau Pavilion
Adults: $10
10:00 AM - 08:00 PM, every day through Mar 21, 2027.
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Event Supported By

Showspan

Artist Group Info

events@showspan.com
MSU Farm Bureau Pavilion
4301 Farm Lane
Lansing, Michigan 48910