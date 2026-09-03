2027 Lansing Home & Garden Show
2027 Lansing Home & Garden Show
Everything for Your Home & Garden – All in One Place!
Mid Michigan’s largest Home & Garden show has beautiful feature gardens, 3 free seminar stages and hundreds of local businesses featuring every product and service you’ll ever need, all under one roof. This is the show to attend!
MSU Farm Bureau Pavilion
Adults: $10
10:00 AM - 08:00 PM, every day through Mar 21, 2027.
Event Supported By
Showspan
Artist Group Info
events@showspan.com
MSU Farm Bureau Pavilion
4301 Farm LaneLansing, Michigan 48910