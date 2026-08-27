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Japan Festival

Japan Festival

The Saginaw Japan Festival is an annual event featuring artists from Michigan and Japan to showcase Japanese culture. The day is full of live music, martial arts, and dancing, as well as ikebana, bonsai, origami, and Japanese children's game demonstrations. Admission to the festival is free, although the tea ceremony demonstration tickets cost $15 per person to cover matcha and sweets costs for viewers. Concessions and gift sales are also available.

Japanese Cultural Center, Tea House, & Gardens
$15
01:00 PM - 04:00 PM on Sun, 13 Sep 2026

Event Supported By

Japanese Cultural Center, Tea House, & Gardens
9897591648
director@japaneseculturalcenter.org
japaneseculturalcenter.org

Artist Group Info

director@japaneseculturalcenter.org
Japanese Cultural Center, Tea House, & Gardens
527 Ezra Rust Drive
Saginaw, Michigan 48601
9897591648
director@japaneseculturalcenter.org
japaneseculturalcenter.org