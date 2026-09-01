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2027 West MI Home & Garden Show

2027 West MI Home & Garden Show

Everything for Your Home & Garden - All in One Place!

West Michigan's largest Home & Garden show is back and ready to leap into spring! With 12 feature gardens, 5 free seminar stages and over 300 local businesses featuring every product and service you'll ever need, all under one roof, this is the show to attend!

DeVos Place
$12.00
11:00 AM - 09:00 PM, every day through Mar 07, 2027.
Get Tickets

Artist Group Info

events@showspan.com
DeVos Place
303 Monroe Ave NW
Grand Rapids, Michigan 49503
6167426500
webmaster@asmgrandrapids.com
www.devosplace.org