2027 West MI Home & Garden Show
2027 West MI Home & Garden Show
Everything for Your Home & Garden - All in One Place!
West Michigan's largest Home & Garden show is back and ready to leap into spring! With 12 feature gardens, 5 free seminar stages and over 300 local businesses featuring every product and service you'll ever need, all under one roof, this is the show to attend!
DeVos Place
$12.00
11:00 AM - 09:00 PM, every day through Mar 07, 2027.
Artist Group Info
events@showspan.com
DeVos Place
303 Monroe Ave NWGrand Rapids, Michigan 49503
6167426500
webmaster@asmgrandrapids.com