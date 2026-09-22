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Williamstown Township 5th Annual Harvest Festival!

Williamstown Township 5th Annual Harvest Festival!

Join us for Free Family Fun on Saturday, October 3, from 11:00-4:00!

Pumpkin Decorating, Hay Rides, A Petting Zoo with Mini Donkeys and Horses, Crafts, Nature Exhibits and more! (Food available for purchase)

Williamstown Township Community Park
11:00 AM - 04:00 PM on Sat, 3 Oct 2026

Event Supported By

Williamstown Township
517-655-3193
gwen@williamstownmi.gov
www.williamstownmi.gov

Artist Group Info

jeanne@williamstownmi.gov
Williamstown Township Community Park
525 E. Grand River
Williamston, Michigan 48895
5176553193
gwen@williamstownmi.gov
www.williamstownmi.gov