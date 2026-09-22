Williamstown Township 5th Annual Harvest Festival!
Williamstown Township 5th Annual Harvest Festival!
Join us for Free Family Fun on Saturday, October 3, from 11:00-4:00!
Pumpkin Decorating, Hay Rides, A Petting Zoo with Mini Donkeys and Horses, Crafts, Nature Exhibits and more! (Food available for purchase)
Williamstown Township Community Park
11:00 AM - 04:00 PM on Sat, 3 Oct 2026
Event Supported By
Williamstown Township
517-655-3193
gwen@williamstownmi.gov
Artist Group Info
jeanne@williamstownmi.gov
Williamstown Township Community Park
525 E. Grand RiverWilliamston, Michigan 48895
5176553193
gwen@williamstownmi.gov