Las policías municipales, una pieza clave de la maquinaria de deportación de Trump

Read this story in English. En colaboración con Outlier Media.

El agente de la Policía de Taylor Ryan Jowske se inclinó hacia la ventanilla de la camioneta gris el 12 de mayo. “Los detuve por el tinte de las ventanas del vehículo”, dijo, mientras pedía una identificación al conductor y al pasajero.

“Está vencida”, dijo el conductor. El pasajero no tenía una. “¿De dónde son?”, preguntó Jowske. De Colombia, respondieron.

Jowske no encontró sus nombres en una base de datos, según su informe policial. Luego llamó a un agente de U.S. Border Patrol, quien pidió hacerse cargo de ambas personas. Jowske esposó a los dos y los mantuvo en su patrulla hasta que el agente llegó unos 10 minutos después.

Para ambos migrantes, el resultado fue catastrófico: dos meses de detención, deportaciones y familias separadas.

Para los policías por todo Michigan, fue un día típico de trabajo.

Agentes de decenas de policías municipales han entregado migrantes a la administración de Donald Trump en cientos de casos, según un análisis de registros públicos realizado por Michigan Public y Outlier Media. En estas comunidades, las deportaciones suelen comenzar por asuntos que parecen triviales: un parabrisas agrietado, cruzar la calle fuera del paso peatonal, un vehículo averiado o simplemente las sospechas de un oficial.

Según expertos, la policía no tiene la obligación de reportar a los migrantes a las autoridades federales en tales casos. Algunos jefes de policía de Michigan también desaconsejan esta práctica, en parte porque perjudica las relaciones entre la comunidad y la policía y desvía recursos locales destinados a la seguridad pública.

Algunos residentes se han opuesto al papel de sus ciudades en alimentar la maquinaria de deportación de la administración Trump. Pero en muchas comunidades, el aumento de la colaboración entre la policía y los agentes federales ha pasado desapercibido.

“Probablemente sigue siendo la manera más común en que alguien termina bajo custodia de las autoridades migratorias”, dijo Ramis Wadood, abogado de planta de la American Civil Liberties Union of Michigan. “Sucede todos los días. Y, por desgracia, para muchas agencias, simplemente es una práctica habitual”.

Michigan Public y Outlier recopilaron cientos de documentos para elaborar la lista más completa disponible de informes policiales relacionados con inmigración en el estado desde 2021.

Es muy probable que los datos subestimen la participación policial. Pero ofrecen una perspectiva poco habitual de la colaboración local con las autoridades migratorias, que podría ser valiosa para quienes necesitan desplazarse por el área metropolitana de Detroit o están interesados en la rendición de cuentas policial.

¿Tienes algo que contarnos? Outlier Media está investigando el papel de las policías municipales del área metropolitana de Detroit en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Comparte tu historia con el periodista Koby Levin por Signal, en koby_det.18, o por correo electrónico en koby@outliermedia.org.



Michigan Public está investigando las detenciones migratorias y la colaboración de las policías municipales en todo Michigan. Puedes comunicarte con el periodista Adam Yahya Rayes por Signal, en rayesa.24, o por correo electrónico en rayesa@umich.edu.

El portavoz de U.S. Border Patrol, Youssef Fawaz, dijo que la agencia “se enorgullece de colaborar con las agencias locales del orden público, que deberían ser reconocidas por su dedicación a mantener seguras nuestras comunidades”.

La mayoría de las personas detenidas por motivos migratorios no tiene antecedentes penales, y la mayoría de los casi 400 encuentros policiales que catalogamos comenzaron por infracciones menores.

Taylor forma parte del pequeño grupo de departamentos de Michigan que tienen acuerdos formales de cooperación con U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). El jefe de policía John Blair no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la detención de tránsito de mayo ni sobre la cooperación de su departamento con las autoridades migratorias.

La esposa de uno de los hombres deportados después de ser detenido por la policía de Taylor aún intentaba entender cómo una ventana tintada había trastocado la vida de su familia. No usamos los nombres completos de la pareja porque temen represalias contra sus familiares que aún se encuentran en Estados Unidos.

“La mayoría de las personas que vienen (a Estados Unidos) lo hacen para buscar un futuro mejor, no para hacer cosas malas”, dijo. “Simplemente no tiene sentido. Hemos construido una vida aquí. Queremos quedarnos”.

Cydni Elledge / Outlier Media Una infracción menor de tránsito trastocó la vida que la familia de J había logrado construir durante cuatro años en Estados Unidos. Su esposa teme que sus hijos vuelvan a pasar hambre en Colombia.

‘Seguir la ley, no la política’

Los departamentos de policía del área de Detroit tienen una larga historia de cooperación con Border Patrol. Pero esa colaboración parece haberse intensificado desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

En las 388 detenciones y arrestos relacionados con inmigración que revisamos en todo el estado, las llamadas de las policías municipales a las autoridades migratorias aumentaron drásticamente después de que Trump iniciara su segundo mandato. Algunos departamentos hicieron decenas de llamadas en 2025 y 2026, en comparación con pocas o ninguna durante los cuatro años anteriores.

El cambio refleja un cambio en las prioridades federales — y en la disposición de los agentes federales a responder a las llamadas de las policías municipales.

Los ciudadanos se movilizan La colaboración de las policías municipales con las autoridades federales se ha disparado silenciosamente en muchas comunidades de Michigan. Pero en algunas ciudades, los residentes se han movilizado contra esta práctica y han logrado cambios. Livonia reportó más arrestos migratorios en 2025 que casi cualquier otro departamento, pero cambió su política para limitar la participación de sus agentes en decisiones migratorias tras una fuerte reacción pública.

En 2022, durante la administración del presidente Joe Biden, un agente de Van Buren Township llamó a ICE para preguntar si los agentes querían hacerse cargo de un migrante al que habían detenido por una placa “irregular”. El agente declinó, explicando que la “administración política” se estaba enfocando en “delincuentes violentos”.

En 2025, después de que Trump regresara al poder, un agente de Van Buren llamó a Border Patrol por unos migrantes que presuntamente se pasaron una señal de alto. Esta vez, los agentes federales sí mostraron interés. Tres agentes de Van Buren condujeron durante una hora para entregar a los migrantes a Border Patrol.

“Nuestro enfoque y prioridad es la seguridad de quienes trabajan, viven y transitan por Van Buren Township, no su estatus migratorio”, dijo el jefe de policía de Van Buren, Jason Wright, en una declaración enviada por correo electrónico.

Dijo que sus agentes utilizan Border Patrol como un “recurso” para verificar identificaciones y evitar que personas sin licencia se vayan después de una detención de tránsito “y potencialmente causen daños en un accidente”.

Pero la evidencia sugiere que la política — no la seguridad pública — está impulsando un cambio en el comportamiento policial.

La administración Trump cuenta con un amplio respaldo en las comunidades del área metropolitana de Detroit que colaboran más activamente con la aplicación de las leyes de inmigración.

Shelby Township y Sterling Heights, dos de los municipios cuyas policías reportaron algunas de las cifras más altas de arrestos relacionados con inmigración en nuestro conjunto de datos, apoyaron ampliamente a Trump en 2024. El jefe de policía de Shelby Township recibió al vicepresidente JD Vance para que hablara en el departamento durante la campaña. Uno de los principales sindicatos policiales del estado también respaldó a Trump ese año.

Durante una detención de tránsito en Fraser el invierno pasado, agentes de policía mencionaron a Trump y dijeron que querían “sacar (a un migrante) de aquí”, mientras utilizaban repetidamente el término deshumanizante “ilegal”.

Representantes del sector policial rechazaron la idea de que el comportamiento de los departamentos esté motivado políticamente.

“Creo que el público debería esperar que los agentes sigan la ley, no la política”, dijo Ron Wiles, director ejecutivo de la Michigan Association of Chiefs of Police.

‘Una decisión local’

Los agentes que deciden participar en la campaña de deportaciones de Trump tienen amplia libertad para hacerlo.

“No existe un estándar para (la aplicación de las leyes de inmigración); es una decisión local”, dijo Wiles. “Cada comunidad es diferente: tiene necesidades distintas y distintas preferencias sobre cómo quiere que actúe su policía”.

Los acuerdos formales de cooperación con ICE, como el de Taylor, son poco comunes.

En la práctica, la diferencia entre una multa por una infracción menor y semanas de detención o una deportación puede depender de si un agente o supervisor decide llamar a Border Patrol.

Alrededor de la medianoche del 9 de junio, el agente de Southgate A. Zielinski detuvo a tres personas por cruzar una calle de dos carriles fuera del paso peatonal, entre una tienda de conveniencia y un hotel La Quinta Inn. Las imágenes de la cámara corporal muestran que Zielinski pidió identificación a los tres, y dos de ellos la presentaron de inmediato.

Zielinski señaló repetidamente que “no hablan inglés”. Buscó sus identificaciones en una base de datos estatal, pero no encontró ningún registro. A la tercera persona, que hablaba inglés y no llevaba identificación, la dejaron ir con una citación.

Cuatro agentes rodearon a las dos personas restantes en el estacionamiento del hotel. Después de unos 40 minutos, fueron esposadas y se las llevaron tres agentes de Border Patrol.

Cydni Elledge/Outlier Media and Kate Abbey-Lambertz/Outlier Media / Outlier Media Un informe de la policía de Southgate dice: “(Oficial de Policía A. Zielinski) vi a dos machos y una hembra cruzan la calle por fuera del paso peatonal. Me acerqué a ellos en el estacionamiento de La Quinta Inn. No hablaban inglés. El despacho fue asesorado y contactado con CBP”.

De marzo a junio de este año, Southgate registró tres arrestos relacionados con inmigración, después de no reportar ninguno entre 2021 y 2025. La policía de Southgate no respondió a una solicitud de comentarios.

Los detalles varían, pero muchos incidentes siguen un patrón similar. Los agentes se encuentran con personas en situaciones cotidianas: intentando arrancar un auto con cables, durmiendo bajo un árbol, conduciendo con un faro roto o pagando una multa en un tribunal. El agente descubre que la persona habla poco inglés, tiene una identificación extranjera o no tiene identificación. Luego viene la llamada a las autoridades federales de inmigración.

Algunas de las detenciones también plantean preguntas sobre por qué la policía decide detener a ciertas personas en primer lugar. Expertos que revisaron los registros de los casos incluidos en este artículo dijeron que algunos presentan características de las llamadas “detenciones con pretexto”, en las que los agentes usan una infracción menor como motivo para investigar una sospecha sobre otra cosa, incluido, potencialmente, el estatus migratorio de una persona.

Pero los registros no permiten establecer las motivaciones de los agentes en casos individuales. Wiles se negó a revisar los documentos, pero dijo que supone que los agentes no tenían “algún motivo oculto” para realizar estas detenciones más allá de haber presenciado una infracción.

Independientemente del motivo de una detención, los agentes no tienen que llamar a las autoridades migratorias. Algunos jefes de policía han prohibido expresamente a sus oficiales hacerlo.

Haz tu propia investigación ¿Tu departamento de policía colabora con U.S. Border Patrol? Usa esta plantilla para obtener la información más reciente. Haz una copia del formulario, completa las secciones resaltadas y envíalo por correo electrónico al coordinador de la Freedom of Information Act de tu municipio.

En Southfield, un agente que se encuentra con una persona conduciendo con un pasaporte pero sin licencia de conducir — una situación común en los datos — podría emitirle una multa o arrestarla. Pero el encuentro no daría lugar a una llamada a agentes de inmigración, según informó el departamento de policía de la ciudad.

“No haremos ninguna pregunta sobre el estatus migratorio”, dijo Elvin Barren, jefe de policía de Southfield.

Su razonamiento es práctico: si la policía de Southfield preguntara regularmente a las personas por su estatus migratorio, “limitaría o impediría que las víctimas de delitos acudieran a nosotros en busca de ayuda”, dijo.

El resultado de estos enfoques tan distintos es que el mismo tipo de encuentro con la policía puede tener consecuencias radicalmente diferentes según dónde ocurra.

Desarraigando una familia

En esa mañana soleada de mayo, J dijo que acababa de salir de Home Depot cuando vio en el espejo retrovisor las luces de la patrulla del agente Jowske, de Taylor.

J no habla ni entiende inglés. Recordó que temblaba de miedo mientras intentaba entender y seguir las preguntas e instrucciones del agente.

Pasó los dos meses siguientes separado de su esposa e hijos, trasladado por cinco cárceles federales y centros de detención distintos. Describió registros constantes y burlas por parte del personal de ICE. Entre el estrés y la comida “asquerosa”, dijo que perdió 34 libras.

Cuando ICE deportó a J a finales de junio, puso fin a la vida que él y su esposa habían construido juntos en Estados Unidos durante aproximadamente cuatro años.

Cydni Elledge / Outlier Media La esposa y los hijos de J decidieron salir del país y reunirse con él tras su deportación a finales de junio.

La familia entró a Estados Unidos en 2022, después de concertar una cita con Customs and Border Protection en la frontera sur para iniciar un caso de asilo. Se mudaron al oeste de Detroit e inscribieron a sus hijos en la escuela.

En Colombia, la familia había pasado hambre en ocasiones. J, que trabajaba allí como taxista, no ganaba lo suficiente para cubrir los gastos de la familia.

En Detroit, sus vidas se estabilizaron. J encontró trabajo reparando casas de alquiler. Sus hijos mayores obtuvieron becas para jugar fútbol competitivo con el programa juvenil de Detroit City FC.

Después de que J fuera deportado, la familia decidió que su esposa e hijos también saldrían de Estados Unidos mediante el programa de “autodeportación” de la administración Trump, que ofrece boletos de avión a los migrantes que salen voluntariamente del país.

En una mañana soleada de julio, se reunieron en el patio trasero de la casa de un familiar en Detroit, preparándose para tomar un vuelo a Bogotá. Sus maletas estaban amontonadas en una miniván estacionada al frente.

El hijo menor de la pareja, de 7 años, llevaba una gorra de béisbol de Godzilla. Cuando le preguntaron qué pensaba del viaje, parecía no saber qué decir. Tenía 3 años cuando entró a Estados Unidos, y su madre dijo que recuerda poco de Colombia.

Su hermana mayor, de 9 años, intervino para hacer de intérprete.

“Ha hecho muchos amigos”, explicó. “Está triste por dejarlos”.

Beenish Ahmed, de Michigan Public, contribuyó con reporteo a esta historia.