Santa Claus returns to The Village of Rochester Hills this holiday season! On November 20th at 7pm, Santa will join us for our exciting Light the Village event and he’ll stick around all season until he has to return to The North Pole on December 24th, Christmas Eve.

Bring the whole family to meet and take photos with Santa Claus in his cozy "Santa's Snug" winter setup. Free for all ages.

*Please bring your own camera or phone to capture your photos with Santa, as a photographer will not be provided.

Santa's Schedule:

Friday, November 20 from 6p-9p - Light the Village

Saturday, November 21 from 2pm - 8pm - Santa Photos for Children with Special Needs

Sunday, November 22 from 2pm - 6pm - Santa Pet Photos

Friday, November 27 from 2pm - 8pm

Saturday, November 28 from 12pm - 8pm

Sunday, November 29 from 12pm - 6pm

Friday, December 4 from 4m - 8pm

Saturday, December 5 from 12pm - 8pm

Sunday, December 6 from 12pm - 6pm

Friday, December 11 from 4pm - 8pm

Saturday, December 12 from 11am - 9pm

Sunday, December 13 from 12pm - 6pm

Thursday, December 17 from 2pm - 8pm

Friday, December 18 from 2pm - 8pm

Saturday, December 19 from 11am - 9pm

Sunday, December 20 from 12pm - 6pm

Monday, December 21 from 2pm - 8pm

Tuesday, December 22 from 2pm - 8pm

Wednesday, December 23 from 10am - 9pm

Thursday, December 24 from 10am - 4pm