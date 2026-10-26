Santa Claus Returns To The Village of Rochester Hills!
Santa Claus Returns To The Village of Rochester Hills!
Santa Claus returns to The Village of Rochester Hills this holiday season! On November 20th at 7pm, Santa will join us for our exciting Light the Village event and he’ll stick around all season until he has to return to The North Pole on December 24th, Christmas Eve.
Bring the whole family to meet and take photos with Santa Claus in his cozy "Santa's Snug" winter setup. Free for all ages.
*Please bring your own camera or phone to capture your photos with Santa, as a photographer will not be provided.
Santa's Schedule:
Friday, November 20 from 6p-9p - Light the Village
Saturday, November 21 from 2pm - 8pm - Santa Photos for Children with Special Needs
Sunday, November 22 from 2pm - 6pm - Santa Pet Photos
Friday, November 27 from 2pm - 8pm
Saturday, November 28 from 12pm - 8pm
Sunday, November 29 from 12pm - 6pm
Friday, December 4 from 4m - 8pm
Saturday, December 5 from 12pm - 8pm
Sunday, December 6 from 12pm - 6pm
Friday, December 11 from 4pm - 8pm
Saturday, December 12 from 11am - 9pm
Sunday, December 13 from 12pm - 6pm
Thursday, December 17 from 2pm - 8pm
Friday, December 18 from 2pm - 8pm
Saturday, December 19 from 11am - 9pm
Sunday, December 20 from 12pm - 6pm
Monday, December 21 from 2pm - 8pm
Tuesday, December 22 from 2pm - 8pm
Wednesday, December 23 from 10am - 9pm
Thursday, December 24 from 10am - 4pm