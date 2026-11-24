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En el verano de 2025, Q buscaba comenzar una nueva vida cuando llegó a Pontiac, Michigan. Su sobrina, Rosaura Quintero, recuerda haberse sentido tranquila ante la posibilidad de esa nueva vida de Q en Estados Unidos.

"En parte, en confianza," dijo a Michigan Public. "Segura de que iba a estar mucho mejor. De que iba a tener de pronto el cuidado y la seguirdad de andar tranquila en una calle, trabajar tranquila y que nada ib a poder sucederle — cosa que aca en Venezuela no podia hacer."

"En que iba a tener quizás el cuidado y la seguridad para caminar tranquila por una calle, trabajar tranquila, y que no le pudiera pasar nada, algo que aquí en Venezuela no podía hacer".

En Venezuela, Q fue brutalmente golpeada por ser transgénero. Tenía cicatrices en el pecho que, según contó, le dejó un violento ataque con arma blanca.

"Acá tenía que mantener escondida, entre aparentar", dijo Quintero. "Temía por su vida".

A principios de este año, Q le dijo a Michigan Public que creía haber sido atacada por su trabajo con su organización, Fundación LGBTI Gente Bella. La misión de la organización era defender los derechos de las personas LGBTQ+ y, al mismo tiempo, recaudar fondos para quienes los necesitaban.

Courtesy / Rosaura Quintero Q en un evento organizado por su fundación, Fundación LGBTI Gente Bella, en el que se unió a otros estilistas que ofrecieron de forma voluntaria su tiempo y su talento para cortar el cabello a personas mayores.

"Si fallecía alguien, eh, le colaboraban para un funeral, colaboraban para un entierro, para alguna cremación", recordo Quintero. "También organizaban operativos para ir a atender a personas digamos iban a ancianatos, les cortaban el cabello, los arreglaban, iban a hospitales, se donaba comidas, medicinas....todo lo que alguien pudiera necesitar que estuivera en sus posiblidades lo hacian".

Nueva iglesia, amigos y barberia

En Pontiac, Q comenzó a trabajar en una barbería local.

Le contó a Michigan Public sobre el día en que tuvo la oportunidad de demostrar su talento para cortar el cabello al arreglar la peluca de una clienta que otro barbero había arruinado.

"Agarré esa peluca y le hice un corte fabuloso, estilo Whitney Houston, algo divino. La dejé espectacular", dijo.

Su incipiente carrera como estilista en Estados Unidos se vio truncada cuando fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en febrero de 2026. En lugar de celebrar su cumpleaños número 50 con la familia que había elegido, Q terminó en una unidad para hombres del Centro de Procesamiento North Lake, en Baldwin, Michigan.

En North Lake, Q fue agredida sexualmente durante varias semanas. Michigan Public no identifica a las víctimas de agresión sexual. Cuando denunció la agresión a la policía, fue examinada en un hospital, trasladada fuera del centro y rápidamente deportada a Venezuela.

Volviendo a empezar en Venezuela

Q llegó a Caracas, Venezuela, en abril de este año y se instaló en su ciudad natal, Barquisimeto, con su hermana y su sobrina, Rosaura Quintero.

"La verdad, trataba de no relacionarse mucho, de no exponerse — mejor dicho a sufrir algún daño a la cual ya había sufrido mucho", dijo Quintero.

Courtesy / Rosaura Quintero Q amaba a sus tres perros, Flecha (izquierda), Vaca (centro) y Buda (derecha). Solía llamarlos sus hijos.

Ya de vuelta en casa, contó Quintero, Q pasaba mucho tiempo reencontrándose con sus tres perros, Flecha, Vaca y Buda, a quienes solía llamar sus hijos.

"Las recogía de la calle y las criaba.", dijo Quintero.

Compartir la comida era una de las formas en que Q demostraba su amor, según Quintero. Los días en que a la familia no le alcanzaba el dinero para comprar comida, Q dejaba de comer para que sus perritos tuvieran algo que comer.

"Le encantaba cocinar para nosotras para dar, pero muchas veces ni comia, era como que por gusto lo hacia by bueno muy divino", agregó.

Según Quintero, la comida favorita de Q eran las caraotas, como se les dice en Venezuela a los frijoles negros.

'Fue quien nos sacó adelante'

Durante 20 años, Q fue peluquera, un oficio, que en realidad comenzó cuando tenía unos 14 años.

"No había hecho cursos ni nada, sino que practicaba con mi abuela y mi mamá", dijo Quintero.

Courtesy / Rosaura Quintero Q trabajó como estilista durante varias décadas y era conocida por su balayage.

Con el paso del tiempo, sin embargo, Q logró convertirse en una de las mejores estilistas de la ciudad, según Quintero. Era conocida por su balayage, una técnica de mechas a mano alzada.

"Siempre que contaba su historia era muy cómico porque al principio pues como no sabía no le pagaban bien". dijo Quintero. " Llegó a hacer algunos daños en algunos cabellos mientras empezaba hasta que pasaron los años y se hizo grande — una de las mejores estilistas de de la ciudad".

Fue cortando el cabello como Q logró mantener a su familia únicamente con sus ingresos, contó Quintero.

"Fue quien nos sacó adelante", dijo Quintero. "Mi mamá aprendió el oficio de la peluquería por ella. Hoy en día mi mamá también es una peluquera, gracias a ella que siempre la apoyó".

Una firme defensora de las personas trans en Venezuela

Defender a la comunidad LGBTQ era una de las grandes pasiones de Q.

"Era una férrea defensora de las personas queer, de las personas LGBTQ, especialmente de las personas trans en Venezuela", dijo Cisily Quintanilla Zuniga.

Después de que Q fuera deportada, Zuniga se puso en contacto con ella a través del grupo defensor de los derechos de los inmigrantes No Detention Centers of Michigan.

"Yo era una amiga, una defensora y un enlace con Q para amplificar su historia aquí en Estados Unidos y ayudar con apoyo mientras ella está en Venezuela", dijo Zuniga.

Q le dijo a Michigan Public que necesitaba someterse a una cirugía para tratar algunas de las lesiones que sufrió a raíz de la agresión sexual en North Lake. En octubre logró recibir esa atención.

Courtesy / Rosaura Quintero Q

"Hoy estoy sana y con muchas ganas de seguir trabajando por mi comunidad LGBTQ+. Agradezco el trabajo que todos hacen para apoyar a los demás. Dios observa todo. Dios lo ve todo", escribió Q en ese momento en un mensaje a Michigan Public.

Aunque estar de vuelta en Venezuela no fue fácil para Q, Zuniga dijo que ella encontró mucho sentido en ayudar a quienes lo necesitaban.

"Cualquier comida que tuviera, la llevaba al hospital y trataba de alimentar a las personas en situación de calle".

El sueño de Q, según Zuniga, era abrir un espacio físico para su organización, Fundación LGBTI Gente Bella, donde las personas LGBTQ pudieran construir comunidad y recibir apoyo y cuidados.

"Creo que su sueño era simplemente ser una mujer trans, someterse a una cirugía de afirmación de género", dijo Zuniga. "Tenía un caso sólido de asilo, tenía un caso sólido para buscar refugio en nuestro país e intentar vivir una vida en paz".

El 2 de noviembre de 2026, Q fue atacada y golpeada casi hasta la muerte mientras intentaba hacer una de sus entregas habituales de comida a personas necesitadas, según su sobrina.

Quintero dijo que solía acompañar a su tía en estos recorridos, pero que ese día no pudo. Recuerda que Q le dijo que no le importaba ir sola, que solo quería ayudar.

"Pero si no iba a hacer ese donativo, esa comida se iba a perder, habiendo tantas personas con hambre, jamás se lo iba a permitir".

Según documentos del hospital que la familia de Q entregó a Michigan Public, Q recibió múltiples golpes en la cabeza y el cuerpo que le provocaron un traumatismo craneoencefálico severo.

Once días después del ataque, la familia de Q tomó la difícil decisión de retirarle la asistencia respiratoria. Q murió el 13 de noviembre en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central Universitario "Dr. Antonio María Pineda", en Barquisimeto, Venezuela donde nacio. Tenía 50 años.

Courtesy / Q Q

"Perdí la persona más importante de mi vida. La única persona con la que contaba para todo", dijo Quintero. "Pero me sentiré siempre orgullosa de quien fue, de quien ere...y donde quiera que este, siempre le voy a agradecer todo lo que hizo con amer y todo lo que dio con amor para mi".

Sus familiares y amigos, tanto en Venezuela como en Michigan, recuerdan a Q por su optimismo, su espíritu incansable y su determinación de hacer del mundo un lugar mejor.

“Mira, en otra vida la volvería a escoger sin pensarlo como mi tía, como mi madre, como mi amiga incondicional", dijo Quintero. "Jamas la cambiaria".

Cisily Quintanilla Zuniga dijo que No Detention Centers of Michigan está recaudando fondos para ayudar a la familia de Q a cubrir los gastos funerarios.